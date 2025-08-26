Морячка Вдовина рассказала, что помогло не волноваться на встрече с Путиным

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Второй помощник капитана ледокола «Арктика» Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодостью и высокой должностью в ходе встречи в Сарове, рассказала РИА Новости, что с волнением в тот день ей помог справиться доброжелательный настрой президента к ней и ее коллегам.
Путин 23 августа в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана на ледоколе «Арктика», удивился такому высокому для молодой девушки званию.
«Сам президент задал тон этой встречи — дружеский. Он даже пошутил, что вы все интеллигенты, умные ребята, не задавайте мне, пожалуйста, сложных вопросов. И эта доброжелательная манера общения президента, конечно же, позволила не так сильно волноваться. И, конечно, хотелось сделать все правильно, красиво, четко, ведь я представляла атомный ледокольный флот», — сказал Вдовина.