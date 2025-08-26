Новосибирский омбудсмен объяснила, как защитить школьников от травли

Есть некоторые рекомендации, которые могут помочь снизить тревогу перед учебным годом, как для взрослых, так и для детей.
Детский омбудсмен Надежда Болтенко рассказала Сиб.фм о том, как подготовить ребенка к школе и справиться с возможными трудностями.
Не стоит транслировать ребенку свои страхи. Избегайте сравнений, запугиваний учителями и рассказов о конфликтах.
Рекомендации для снижения тревоги:
Обсудите переживания с партнером, но не с ребенком.
Выделите время для разговора с ребенком, слушайте и проявляйте интерес.
Поддерживайте контакт с учителями.
Верьте в силы ребенка и поддерживайте его.
Моральная подготовка к конфликтам (особенно для первоклассников):
Учите распознавать и проговаривать эмоции.
Обучайте правильному общению: говорить прямо, избегая обвинений.
Формируйте умение договариваться и искать компромиссы.
Развивайте эмоциональный интеллект: сочувствие, понимание последствий поступков.
Установление границ и пример: Четко определите допустимое и недопустимое поведение, запрещая агрессию и унижение. Подавайте положительный пример, так как дети копируют поведение взрослых.
Ребенок в слезах из школы:
Выслушайте без осуждения: Покажите, что вы на стороне ребенка и готовы помочь.
Соберите информацию: Узнайте, кто, как часто и как долго обижает, знают ли учителя.
Поддержите эмоционально: Убедите ребенка, что он не виноват, и вместе найдите решение.
Научите реагировать: Объясните, что лучше встречать обидчика спокойно, а не злиться.
Поговорите с учителем: Изложите факты, а не эмоции.
Обсудите с родителями обидчика: Встречайтесь в школе с учителем, без детей, и ищите решение вместе.
Не обещайте секретности, не обвиняйте ребенка.
Ребенок-агрессор:
Причины агрессии: Отсутствие контакта в семье, невозможность достичь желаемого, комплексы, накопленное недовольство, негативный пример окружения, неврологические особенности.
Что делать:
Выясните причину: Поймите, с чем боретесь, и измените обстоятельства.
Учите выражать эмоции экологично: Покажите безопасные способы выражения злости.
Развивайте эмоциональный интеллект: Помогите ребенку понимать и управлять своими чувствами.
Следите за своим примером и контентом: Поведение ребенка отражает окружение.
Направляйте энергию: Физическая активность помогает снять напряжение.
Когда обращаться к психологу: При регулярной, сильной агрессии, вреде себе или другим, проблемах в общении или учебе.