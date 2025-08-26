Ричмонд
Новосибирский омбудсмен объяснила, как защитить школьников от травли

Есть некоторые рекомендации, которые могут помочь снизить тревогу перед учебным годом, как для взрослых, так и для детей.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко рассказала Сиб.фм о том, как подготовить ребенка к школе и справиться с возможными трудностями.

Не стоит транслировать ребенку свои страхи. Избегайте сравнений, запугиваний учителями и рассказов о конфликтах.

Рекомендации для снижения тревоги:

Обсудите переживания с партнером, но не с ребенком.

Выделите время для разговора с ребенком, слушайте и проявляйте интерес.

Поддерживайте контакт с учителями.

Верьте в силы ребенка и поддерживайте его.

Моральная подготовка к конфликтам (особенно для первоклассников):

Учите распознавать и проговаривать эмоции.

Обучайте правильному общению: говорить прямо, избегая обвинений.

Формируйте умение договариваться и искать компромиссы.

Развивайте эмоциональный интеллект: сочувствие, понимание последствий поступков.

Установление границ и пример: Четко определите допустимое и недопустимое поведение, запрещая агрессию и унижение. Подавайте положительный пример, так как дети копируют поведение взрослых.

Ребенок в слезах из школы:

Выслушайте без осуждения: Покажите, что вы на стороне ребенка и готовы помочь.

Соберите информацию: Узнайте, кто, как часто и как долго обижает, знают ли учителя.

Поддержите эмоционально: Убедите ребенка, что он не виноват, и вместе найдите решение.

Научите реагировать: Объясните, что лучше встречать обидчика спокойно, а не злиться.

Поговорите с учителем: Изложите факты, а не эмоции.

Обсудите с родителями обидчика: Встречайтесь в школе с учителем, без детей, и ищите решение вместе.

Не обещайте секретности, не обвиняйте ребенка.

Ребенок-агрессор:

Причины агрессии: Отсутствие контакта в семье, невозможность достичь желаемого, комплексы, накопленное недовольство, негативный пример окружения, неврологические особенности.

Что делать:

Выясните причину: Поймите, с чем боретесь, и измените обстоятельства.

Учите выражать эмоции экологично: Покажите безопасные способы выражения злости.

Развивайте эмоциональный интеллект: Помогите ребенку понимать и управлять своими чувствами.

Следите за своим примером и контентом: Поведение ребенка отражает окружение.

Направляйте энергию: Физическая активность помогает снять напряжение.

Когда обращаться к психологу: При регулярной, сильной агрессии, вреде себе или другим, проблемах в общении или учебе.