Купивший украинца ПСЖ согласился отпустить российского голкипера Сафонова

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) согласовал трансфер российского голкипера Матвея Сафонова в другую команду. Об этом сообщили на портале Transfer Feed, однако подробности сделки пока остаются в секрете.

Источник: Life.ru

В сообщении подчёркивается, что трансфер был успешно завершён, и предложение устроило все заинтересованные стороны.

26-летний Матвей Сафонов присоединился к ПСЖ летом 2024 года, перейдя из российского «Краснодара». В дебютном сезоне за парижскую команду он провёл 17 поединков в различных турнирах, пропустив 13 голов. Семь раз ворота остались «сухими».

Ранее футбольные фанаты полагали, что после ухода Джанлуиджи Доннаруммы у Сафонова появится шанс заиграть в основе ПСЖ, однако затем поползли слухи о продаже российского голкипера, хотя тот намеревался остаться. К тому же в команду подписали украинца Забарного, который сразу же начал выказывать своё «украинство» в отношении вратаря из России. После победы в матче он даже демонстративно отошёл от Сафонова, чтоб соотечественники не начали называть его агентом Кремля.