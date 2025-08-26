Купивший украинца ПСЖ согласился отпустить российского голкипера Сафонова

Ранее футбольные фанаты полагали, что после ухода Джанлуиджи Доннаруммы у Сафонова появится шанс заиграть в основе ПСЖ, однако затем поползли слухи о продаже российского голкипера, хотя тот намеревался остаться. К тому же в команду подписали украинца Забарного, который сразу же начал выказывать своё «украинство» в отношении вратаря из России. После победы в матче он даже демонстративно отошёл от Сафонова, чтоб соотечественники не начали называть его агентом Кремля.