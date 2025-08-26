МВД призвало водителей быть бдительными перед началом учебного года

С приближением нового учебного года на дорогах станет больше пешеходов, поэтому важно быть внимательными при вождении автомобиля, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«С началом учебного года улицы городов вновь заполнятся детьми. После летних каникул ребята, отвыкшие от интенсивного дорожного движения, вернутся к занятиям. Миллионы школьников и подростков станут активными участниками дорожного движения. В этот период мы все должны быть особенно бдительными и ответственными», — написала Волк в своём Telegram-канале.
Чтобы повысить безопасность ребенка на дороге, важно сделать его заметным. Световозвращающие элементы, такие как браслеты, наклейки на одежду, рюкзаки и обувь, играют ключевую роль в этом. Они значительно увеличивают видимость ребенка, давая водителю больше времени на реакцию и потенциально спасая жизнь, добавила официальный представитель МВД РФ.
Ранее сообщалось, что водителей в России станут тщательней проверять на запрещенные вещества. С 1 сентября 2025 года вступит новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения.