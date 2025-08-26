МВД призвало водителей быть бдительными перед началом учебного года

Чтобы повысить безопасность ребенка на дороге, важно сделать его заметным. Световозвращающие элементы, такие как браслеты, наклейки на одежду, рюкзаки и обувь, играют ключевую роль в этом. Они значительно увеличивают видимость ребенка, давая водителю больше времени на реакцию и потенциально спасая жизнь, добавила официальный представитель МВД РФ.