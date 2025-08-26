В Саратовской области трое подростков арестованы по обвинению в теракте

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, в августе 15-летнему жителю Энгельса в мессенджере предложили за деньги совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры. Он согласился и убедил присоединиться двоих своих 16-летних друзей. В один из дней августа подростки подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка. Один из участников преступления снимал происходящее на телефон и отправлял видео куратору.