Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области трое подростков арестованы по обвинению в теракте

Группа подростков обвиняется в поджогах железнодорожного оборудования.

Источник: Аргументы и факты

В Саратовской области трое подростков арестованы по обвинению в теракте за поджоги железнодорожного оборудования.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, в августе 15-летнему жителю Энгельса в мессенджере предложили за деньги совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры. Он согласился и убедил присоединиться двоих своих 16-летних друзей. В один из дней августа подростки подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка. Один из участников преступления снимал происходящее на телефон и отправлял видео куратору.

Подросткам было предъявлено обвинение в совершении теракта, они заключены под стражу.

Ранее в Новосибирской области были задержаны двое подростков, обвиняемых в попытке совершения теракта на железнодорожных путях.