Следком начал проверку из-за ужасной дороги в омскую деревню

Действиям должностных лиц дадут правовую оценку.

Источник: Om1 Омск

В деревне Ситниково Нижнеомского района началась проверка после жалоб жителей на дорогу, по которой невозможно проехать после дождя. Следственный комитет заинтересовался этой ситуацией после публикаций в СМИ и соцсетях.

По словам местных жителей, дорога превращается в непроходимое месиво, и деревня фактически оказывается отрезана от остального мира. Люди не могут вовремя попасть в больницу, на работу, учёбу или даже в магазин. Обращения в администрацию района, как сообщается, результата не дали.

«После дождя проезд становится невозможным: машины съезжают в канавы или застревают посреди дороги. Чтобы выбраться, приходится нанимать трактор или ждать случайного проезда более проходимого транспорта. Нередко люди оказываются в местах без связи и остаются один на один с проблемой, надеясь лишь на случайную помощь», — сообщали местные в соцсетях.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.