Следком начал проверку из-за ужасной дороги в омскую деревню

«После дождя проезд становится невозможным: машины съезжают в канавы или застревают посреди дороги. Чтобы выбраться, приходится нанимать трактор или ждать случайного проезда более проходимого транспорта. Нередко люди оказываются в местах без связи и остаются один на один с проблемой, надеясь лишь на случайную помощь», — сообщали местные в соцсетях.