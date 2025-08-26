В Ольхонском районе ввели режим ЧС из-за размытой дороги

В Ольхонском районе официально объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это решение было принято после того, как сильные ливни, обрушившиеся на область 21 августа, полностью размыли грунтовую дорогу между Курмой и Онгуреном.
Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, стихия повредила 6,5 километра пути, оставив без стабильного сообщения три населенных пункта — деревни Зама и Кочерикова, а также село Онгурен. Для более чем трехсот местных жителей эта дорога была единственной связью с внешним миром, что создало угрозу для нормальной работы школы и фельдшерского пункта.
— Чтобы оперативно решить проблему, власти уже обеспечили доставку в отрезанные поселения всего необходимого: продуктов питания, медикаментов и топлива. А с 26 августа налажено временное транспортное сообщение с помощью водного транспорта. Для этого организуют специальный маршрут через остров Хужир до материка, — уточнили в пресс-службе правительства.
Параллельно на поврежденном участке начнутся срочные восстановительные работы. Так как дорога проходит по территории Прибайкальского национального парка, все действия будут проводить с особой осторожностью и строгим соблюдением природоохранных норм. С помощью тяжелой спецтехники рабочие планируют заровнять глубокие промоины и восстановить проезд.
