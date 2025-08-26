В Ольхонском районе ввели режим ЧС из-за размытой дороги

Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, стихия повредила 6,5 километра пути, оставив без стабильного сообщения три населенных пункта — деревни Зама и Кочерикова, а также село Онгурен. Для более чем трехсот местных жителей эта дорога была единственной связью с внешним миром, что создало угрозу для нормальной работы школы и фельдшерского пункта.