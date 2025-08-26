На Солнце произошла новая крупнейшая вспышка

Вспышка, зарегистрированная в 08:25 по московскому времени, достигла уровня M4.52 по рентгеновской шкале. Ученые отметили, что за ночь активность Солнца значительно увеличилась. По их прогнозам, в ближайшие сутки она может достичь наивысшего уровня X.