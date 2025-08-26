На Солнце произошла новая крупнейшая вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка, близкая по силе к крупнейшему событию за последние два месяца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
Вспышка, зарегистрированная в 08:25 по московскому времени, достигла уровня M4.52 по рентгеновской шкале. Ученые отметили, что за ночь активность Солнца значительно увеличилась. По их прогнозам, в ближайшие сутки она может достичь наивысшего уровня X.
Специалисты также сообщили, что активные солнечные центры за сутки сместились. Часть из них находится на расстоянии 50 градусов от линии Солнце — Земля. Такое положение ученые считают относительно безопасным, но с минимальным запасом прочности.
Накануне в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о еще одной вспышке класса M. По их данным, солнечная активность резко возросла. Взрывы происходят на краю солнечного диска, где, предположительно, расположена крупная группа пятен, частично скрытая от наблюдений. Ученые оценивают вероятность вспышек высшего класса X как максимальную с середины лета.