Молдова продолжает оставаться одной из стран с наиболее опасными дорогами в Европе, а столько денег вбухали: Все, что нужно знать о «достижениях» ПАС

Республика Молдова продолжает оставаться одной из стран с наиболее опасными дорогами в Европе. По данным за 2024 год, смертность на дорогах составила 8,3 случая на 100 тыс. жителей, почти вдвое превысив среднеевропейский показатель в 4,4 случая.
Эксперты отмечают, что главные проблемы — низкое качество дорог, устаревшее законодательство и критическое состояние мостов. Из 836 мостов, управляемых на национальном уровне, 224 находятся в неудовлетворительном состоянии, а 9 — в критическом. Реализация инфраструктурных проектов тоже оставлять желать большего: задержки по срокам связаны с нехваткой строительных материалов, финансовой неспособностью подрядчиков и низким качеством управления.
Несмотря на обещания властей о современных и безопасных дорогах, финансирование остаётся недостаточным, а качество выполнения работ часто не контролируется. Специалисты предупреждают: без системных инвестиций и строгих стандартов Молдова не сможет приблизиться к европейским нормам безопасности и инфраструктуры.