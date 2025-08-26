Молдова продолжает оставаться одной из стран с наиболее опасными дорогами в Европе, а столько денег вбухали: Все, что нужно знать о «достижениях» ПАС

Республика Молдова продолжает оставаться одной из стран с наиболее опасными дорогами в Европе. По данным за 2024 год, смертность на дорогах составила 8,3 случая на 100 тыс. жителей, почти вдвое превысив среднеевропейский показатель в 4,4 случая.