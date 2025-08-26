Раскрыто, сколько Дранга и Муцениеце спустили на свою свадьбу в яхт-клубе

В самом центре Москвы, на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь», состоялось бракосочетание актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги. Торжество прошло в престижном Императорском Яхт-Клубе, а общие затраты на праздник составили не менее шести миллионов рублей, сообщает SHOT.
Для обеспечения полной конфиденциальности молодожены арендовали все здание клуба вместе с прилегающей охраняемой территорией, что обошлось им в один миллион рублей. Гостям было строго запрещено публиковать какие-либо материалы с мероприятия в социальных сетях.
Организация торжества потребовала около трех миллионов рублей — эти средства ушли на услуги ведущего, профессиональную фото- и видеосъемку, а также подготовку невесты в элитном Barvikha Hotel Spa. Особое внимание было уделено фотосессии в пятизвездочном отеле Ararat Park Hyatt, расположенном рядом с Большим театром.
Оформление банкетного зала оценивается в полмиллиона рублей, а затраты на кулинарное сопровождение и напитки составили приблизительно полтора миллиона.
Среди приглашенных гостей присутствовали актриса Евгения Осипова, бывшая возлюбленная Павла Прилучного Рената Пиотровски, а также художественный руководитель театра-кабаре Crave Василий Козарь с супругой. Примечательно, что в этот же день бывший супруг Агаты, актер Павел Прилучный, отмечал годовщину свадьбы со своей второй женой Зепюр Брутян.
Читайте также: Неожиданно появились новые опасения за здоровье Элтона Джона.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.