Раскрыто, сколько Дранга и Муцениеце спустили на свою свадьбу в яхт-клубе

Организация торжества потребовала около трех миллионов рублей — эти средства ушли на услуги ведущего, профессиональную фото- и видеосъемку, а также подготовку невесты в элитном Barvikha Hotel Spa. Особое внимание было уделено фотосессии в пятизвездочном отеле Ararat Park Hyatt, расположенном рядом с Большим театром.