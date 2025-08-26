Удивившая Путина своей молодостью помощник капитана ледокола Вдовина рассказала о карьере

Нина Вдовина, работающая вторым помощником капитана ледокола «Арктика», недавно удивила президента России Владимира Путина и молодостью, и высокой должностью. После общения с главой государства она рассказала, что скоро будет сдавать экзамен для получения еще более высокого поста — старшего помощника капитана. Об этом 31-летняя морячка рассказала РИА Новости.
По ее словам, сдавать экзамен ей в ближайшие дни предстоит в Мурманске, а потом получить разрешение Ростехнадзора на управление атомным объектом. И тогда ее официально смогут перевести на должность старшего помощника капитана.
Нина отметила, что сейчас молодые женщины все чаще работают в атомном флоте. Так что женщина корабле — уже давно не редкость. Бывает, что и высокие должности занимают до 30 лет.
23 августа президент России Владимир Путин выразил удивление, узнав о должности Нины Вдовиной, задавшей ему вопрос во время встречи с молодыми специалистами атомной отрасли. Глава государства признался, что по внешнему виду он принял её за школьницу, а не за второго помощника капитана.