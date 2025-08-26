Исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева после его побега в лес

Уголовное дело рассматривается в закрытом режиме по ходатайству обвинения, ссылающегося на необходимость обеспечения безопасности участников процесса. Напомним, что в результате теракта, совершенного в марте 2024 года, погибли 149 человек, более 600 получили ранения, а материальный ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей. К суду привлечены 19 обвиняемых, из которых 13 лиц обвиняются в непосредственном осуществлении террористического акта.