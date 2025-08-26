Александр Колокольцев: «Я буду добиваться, чтобы мои сыновья жили в России»

— Несмотря на то что в октябре суд Дубая (ОАЭ), как и суд Москвы, определил место жительства детей со мной и обязал Кристину передать детей мне, оба решения судов Кристиной не исполняются. Более того, мне до сих пор очень нелегко организовать встречи с детьми в Дубае. Я регулярно летаю в ОАЭ, чтобы через суд и адвокатов добиваться встреч с ними. Но за все это время нам удалось пообщаться только несколько раз. Например, ожидаемые мною и детьми встречи в прошедшие новогодние каникулы в Дубае, а также встреча в этом году на день рождения младшего сына Романа были сорваны Кристиной. Она попросту не отвечала на мои звонки и не позволила мне даже передать детям подарки. И только по настоянию моих адвокатов мне все-таки удалось в марте 2025-го увидеться с детьми в день рождения старшего сына Владимира. И дети, и я были очень счастливы.