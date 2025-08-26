Александр Колокольцев: «Я буду добиваться, чтобы мои сыновья жили в России»

История с незаконным удержанием за границей внуков министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, о которой уже рассказывал «МК», получила новое продолжение.
Уже около двух лет идет борьба Александра Колокольцева за судьбу двоих своих сыновей, которые вопреки решению российского правосудия удерживаются на территории иностранного государства. Общество привыкло к историям, когда отцы своим безответственным поведением зачастую оставляют детей без настоящего и будущего, ставят их жизнь под угрозу или просто бросают на произвол судьбы. Нынешняя жизненная ситуация другая. Именно экс-супруга Александра Колокольцева, мать их общих детей, фактически ломает жизни двоим сыновьям. А отец борется за детей, причем строго в правовом поле, не выходя за рамки законодательств сразу двух государств. Он демонстрирует бывшей супруге свою абсолютную толерантность, дает гарантии на все дальнейшие действия, все его поведение нацелено на мир и совместное воспитание детей. Все, чего хочет добиться Александр Колокольцев, — возможности для сыновей, граждан России, жить и воспитываться на родине. Общаться с близкими родственниками, иметь друзей, говорить, в конце концов, на родном русском языке. А не оказаться, паче чаяния, разменной монетой в чуждых России руках.
Про громкое дело семьи Колокольцевых «МК» писал в апреле прошлого года. Напомним, на тот момент уже бывшая супруга Александра Колокольцева без согласия отца вывезла двоих малолетних детей из Российской Федерации в Дубай (ОАЭ) и до сих пор так и не вернула их в Россию. Знакомые Кристины уже тогда не скрывали, что возвращать детей в Россию она не собирается, а хочет переехать с ними на ПМЖ в Чехию (недружественную к нам в настоящее время страну), получить там гражданство и отказаться от гражданства РФ.
Однако 1 октября 2024 года суд Дубая (ОАЭ) поставил окончательную точку в вопросе определения места жительства детей Колокольцевых, отказав их матери Кристине Колокольцевой (Озимковой) в единоличной опеке над детьми, а также подтвердил своим апелляционным постановлением решение российского суда (Хамовнического районного суда г. Москвы), который 3 апреля 2024 года определил, что дети должны быть возвращены в Россию, к отцу. О том, где сейчас находятся дети и как исполняются решения судов России и ОАЭ, нам рассказал сам Александр Колокольцев.
— Александр, о вашем разводе с Кристиной Колокольцевой (Озимковой) стало известно еще весной 2024-го, как сейчас разворачиваются события?
— Наш брак с Кристиной распался после 7 лет совместной жизни. Мы официально разведены с июня 2024 года, но, к сожалению, у нас осталось множество нерешенных вопросов.
— Насколько мне известно, главный из них: с кем будут проживать ваши дети?
— Как раз этот вопрос уже разрешен, причем судами как России, так и ОАЭ, где в настоящее время находятся моя бывшая супруга и мои дети. Еще в апреле 2024 года, после длительных судебных разбирательств, российский суд определил место жительства детей со мной, в России. А 21 октября 2024 года апелляционный суд Дубая признал решение российского суда, отказав Кристине в единоличной опеке над детьми и прекратив производство по ее иску в Дубае об определении места жительства детей с ней.
Поэтому на настоящий момент главным остается вопрос возвращения Кристины и детей в Россию, а также наших с детьми встреч в Дубае до момента исполнения судебных решений суда обоих государств.
— Александр, объясните, почему вы выдвинули в суде требование, чтобы сыновья остались проживать с вами, ведь все-таки дети, как правило, после развода родителей остаются со своими матерями?
— Я понимаю, о чем вы говорите, но в данном вопросе иногда жизненно необходимо отступать от общепринятых стереотипов и руководствоваться здравым смыслом и интересами самих детей.
Да, к сожалению, так бывает, что люди разводятся, разъезжаются. Но если у них есть дети, они в любом случае, несмотря ни на какие личные разногласия, продолжают совместно о них заботиться, руководствуясь прежде всего их интересами и делая все возможное, чтобы развод родителей дети пережили с наименьшими потерями и травмами. Но я сейчас говорю о родителях со здоровым пониманием своего родительства (родительского долга).
В ситуации с Кристиной все иначе. Заявляя требование об определении места жительства детей со мной, я прежде всего думал о своих детях и их благополучии, прекрасно осознавая, с чем они столкнутся, бесконтрольно оставаясь с Кристиной в чужой стране. Ведь еще до решения российского суда Кристина под предлогом очередной поездки на отдых вывезла детей в Объединенные Арабские Эмираты и делает все для того, чтобы дети со мной не общались, чтобы они меня забыли, настраивает их против меня. Кроме того, она прикладывает массу усилий, чтобы снять запрет на выезд с детьми в другое государство, чтобы лишить меня и моих близких возможности видеться с детьми.
— Согласна с вами, любая любящая мать заинтересована в том, чтобы дети не страдали от того, живут ли их родители вместе, или их жизненные пути разошлись. Но ваша бывшая жена выбрала странную тактику поведения — отторжения отца от сыновей. Как вы думаете, почему?
— У Кристины, видимо, есть свой план, который она пытается реализовать с июля 2023-го, сметая все на своем пути, переступая все человеческие законы и идя по головам даже собственных детей. И все это ради достижения своего благополучия и беззаботной жизни. Она не намерена возвращаться с детьми в Россию. Напротив, прикладывает усилия для вывоза детей в недружественное государство, Чехию, и получения там гражданства, чтобы полностью оторвать детей от близких и родных им людей.
Анализируя сейчас нашу совместную жизнь с Кристиной, я начал многое понимать. И некоторые вещи, которые я раньше не замечал, сейчас для меня стали очевидны.
Думаю, что основной причиной происходящего являются приоритеты Кристины и ее страсть к беззаботной и легкой жизни. И как бы это грубо ни звучало, но дети в этой истории являются заложниками и орудием для манипуляций Кристины. Дети — предмет торга.
Очевидно, что ради получения выгоды Кристина не остановится ни перед чем. В ход пойдут любые способы: ложь, угрозы, шантаж детьми и т.д.
— Сколько сейчас лет вашим детям?
— Одному 8 лет, другому 5.
— Как вы видите воспитательный процесс со своей стороны?
— Прежде всего, это приобщение к религии, формирование традиционных российских ценностей и, конечно, формирование семейных ценностей. У меня два сына, и я ответственен за то, какими гражданами они станут, какими станут мужьями и отцами.
— Как вы боретесь за права быть отцом вашим детям на территории ОАЭ?
— Несмотря на то что в октябре суд Дубая (ОАЭ), как и суд Москвы, определил место жительства детей со мной и обязал Кристину передать детей мне, оба решения судов Кристиной не исполняются. Более того, мне до сих пор очень нелегко организовать встречи с детьми в Дубае. Я регулярно летаю в ОАЭ, чтобы через суд и адвокатов добиваться встреч с ними. Но за все это время нам удалось пообщаться только несколько раз. Например, ожидаемые мною и детьми встречи в прошедшие новогодние каникулы в Дубае, а также встреча в этом году на день рождения младшего сына Романа были сорваны Кристиной. Она попросту не отвечала на мои звонки и не позволила мне даже передать детям подарки. И только по настоянию моих адвокатов мне все-таки удалось в марте 2025-го увидеться с детьми в день рождения старшего сына Владимира. И дети, и я были очень счастливы.
— То есть вы хотите сказать, что Кристине даже судебные решения чужого государства не указ?
— Именно так. Чтобы видеться с детьми, моим адвокатам пришлось задействовать полицию Дубая по исполнению решения суда. Кристине был назначен судебный штраф, а затем арест, но, видимо, ей все нипочем, Кристина продолжает манипулировать детьми, не осознавая, какие последствия для детей могут быть от этого в будущем.
Вот один из ярких примеров: за длительное время я встретился с детьми первый раз в августе 2024 года. Мы встречались вчетвером, Кристина, дети и я, в торговом центре Дубая. Последнее наше общение, с позволения Кристины, было обусловлено необходимостью приобретения детям одежды и всего необходимого к школе. Но я хотя бы смог немного поговорить с детьми, купил для них все необходимое, подарил подарки. После посещения магазинов мы пошли все вместе обедать, где старший сын попросил Кристину еще об одной встрече со мной на следующий день, в чем она ему резко отказала, заявив: «Жди следующий выходной». Совершенно очевидно, что в ту минуту Кристину не интересовало желание ребенка, она не руководствовалась его интересами, хотя никаких препятствий для встречи на следующий день не было. Но наши с детьми частые и теплые встречи, видимо, могли бы нарушить план, созданный Кристиной.
— Я правильно вас поняла, что решение российского и дубайского судов о передаче детей отцу еще не исполнено? Почему?
— Исполнение такого решения не может произойти в один день, мною и моими адвокатами осуществляются все необходимые для этого мероприятия. Это очень деликатный вопрос, потому что речь идет о маленьких детях. А я, безусловно, буду руководствоваться интересами своих детей. Хотя я для себя не оставляю надежды урегулировать все возникшие между нами с Кристиной споры мирным путем, как это и должно быть.
— Как вы сами видите мирное решение ситуации? Есть такой вариант, чтобы дети все-таки оставались с матерью, но и отца фактически не потеряли?
— Как я уже говорил ранее, я, конечно же, был бы рад, чтобы дети жили вместе со своей матерью, но только в России, где я 24/7 могу общаться с сыновьями и совместно с Кристиной воспитывать детей, следить за их учебой, здоровьем, а также где мальчики смогут общаться со своими родственниками.
К сожалению, уговоры, просьбы, увещевания на Кристину не подействовали. Она твердо решила уехать из России в «гламурную жизнь» и больше сюда не возвращаться. Но это ее выбор, а не выбор детей.
— А в сети Интернет ваша бывшая супруга выглядит такой лапочкой…
— Понимаете, есть Кристина, которую знаю я, а есть Кристина, которая существует в придуманном мире социальных сетей. Это две разные Кристины. И картинки, создающие образ милой, доброй и открытой девушки, не соответствуют реальности. Кристина, к сожалению, довольно холодный, жесткий и расчетливый человек, живущий в первую очередь для себя. Но она мать моих детей, и я в любом случае искренне желаю ей только добра.
— Скажите, а что изначально стало основной причиной вашего развода?
— Я не буду скрывать, что в последние годы нашего брака мы начали часто ссориться, но это нормально, что у людей могут отличаться взгляды на жизнь, в которую прежде всего мы приходим учиться. Кто-то готов идти через трудности, а кому-то проще свесить ноги и по жизни не напрягаться, не держаться за семью и жить в угоду общественному мнению, следовать странным, на мой взгляд, принципам — не быть, а казаться, выставляя себя дочерью какого-то «мифического» магната, не понимая, к сожалению, того, что качество личности человека проявляется в другом.
— С кем были дети, когда вы еще жили все вместе в России?
— Большую часть времени дети были со своей няней. Они к ней были привязаны. Я много работал, но всегда пристально следил за здоровьем и развитием своих детей. С момента нашего брака Кристина ни в чем не нуждалась, вела беззаботный образ жизни и была ограждена от каких-либо трудностей. В итоге в нашей семье доходило до того, что няня укладывала детей спать, готовила, гуляла с ними, поскольку мать детей часто отсутствовала дома, особенно по вечерам. В выходные дни к заботе о детях подключался я, мы вместе с детьми ездили гулять, обедали в кафешках, ходили на аттракционы, в общем, хорошо проводили время.
— Вы все-таки стараетесь сейчас говорить о своей жене сдержанно, чего не скажешь про ее обвинения в ваш адрес… Однако все ее громкие обвинения разбились о решение суда ОАЭ, где ей было отказано во всех претензиях?
— В суде ОАЭ об определении опеки над детьми и назначении алиментов я узнал, что, оказывается, на протяжении всего нашего брака с Кристиной я ее бил, каждый день пил, употреблял запрещенные вещества, гулял и постоянно ей изменял. Но самое обидное для меня было не то, что она прилюдно это заявила и оболгала меня (и защищаясь, я был вынужден проходить бесконечные медицинские обследования в опровержение ее обвинений), а то, что это ею было придумано и сказано лишь для того, чтобы суд по законам ОАЭ обязал меня выплачивать лично Кристине как разведенной женщине и «жертве» мужа- «тирана» огромные денежные компенсации.
Собственно, не просто так Кристина выбрала страну своего экстренного отъезда и развода, ОАЭ, где она инициировала бракоразводный процесс и назначение ей алиментов. Вероятно, она заранее изучила, какое содержание и денежную компенсацию в этой стране может получить женщина при разводе, в случае, если она заявит об абьюзе со стороны мужа.
— Получается, имеются все доказательства, что ваша супруга, борясь за детей, на самом деле просто преследует свои корыстные интересы?
— Подтверждением исключительно меркантильного интереса Кристины в судебном процессе является, например, то обстоятельство, что она вовсе не обрадовалась первоначальному решению суда Дубая, определившего ее временную опеку над детьми, пока они находятся в Дубае, а получив в суде только опеку над детьми и не получив затребованных ею денежных средств на свое собственное безбедное существование после развода, Кристина немедленно обжаловала это решение суда, подав по этому поводу апелляционную жалобу, которая была рассмотрена судом Дубая 21 октября 2024 года совместно с моей апелляционной жалобой в части передачи опеки над детьми мне. И, как я уже ранее говорил, дубайский суд признал решение российского суда о передаче детей мне и прекратил производство по делу.
Еще одним бесспорным доказательством того, что весь этот бракоразводный процесс с вывозом детей за границу, историями про избиение, измены, алкоголизм затеян Кристиной исключительно ради шантажа и обеспечения себе беззаботной жизни в будущем, является иск Кристины о разделе совместно нажитого имущества супругов, поданный ею в суд Москвы, в том числе о разделе имущества, к части которого Кристина вообще не имеет никакого отношения. Раз уж у Кристины не получилось добиться своей цели по получению финансовой компенсации в суде Дубая, значит, нужно пробовать в суде РФ, видимо так. Или на этом основании она пыталась надавить на меня, чтобы получить наибольшую материальную выгоду, опять же шантажируя меня запретом на встречи с детьми. Но мои дети и так никогда бы ни в чем не нуждались, и я бы их обеспечил всем необходимым.
— У вас сейчас есть хоть какая-то уверенность в том, что ваши дети получают достойное содержание и воспитание?
— Несмотря ни на что, все это время я продолжал содержать Кристину и детей, предполагая, что большая часть посылаемых мною денег тратится все-таки на детей. Я ошибся. Оказывается, большая часть денег тратилась как раз на Кристину. Дорогие украшения, брендовая одежда, косметика и рестораны — это основная потребительская корзина моей бывшей жены. К сожалению, но это так, и тому есть бесспорные доказательства — выписка с ее банковской карты (которая привязана к моему счету).
Интересно, что когда Кристина активно размещала на своей странице в Инстаграме душераздирающие посты о том, что я ей не помогаю, детей не обеспечиваю, а также о том, что Кристина на все зарабатывает сама, своим трудом, в этот момент с моей банковской карты ею почему-то списывались внушительные суммы денег. Только, увы, не на содержание детей, а на саму Кристину. Хороший пример: только в январе прошлого года она потратила на себя любимую порядка 200 000$. Но вопрос даже не в этом, она мама наших общих детей, я не был бы против, но после всего этого публично заявлять, что я не принимаю никакого участия в содержании детей, на мой взгляд, несправедливо.
Кроме того, в Интернете активно стала муссироваться какая-то странная история с отобранными у моей бывшей супруги сумками, что, честно говоря, тоже вызывает недоумение. Она так быстро улетела из России в ОАЭ, что действительно оставила какую-то часть личных вещей в России и не придумала ничего лучше, как публично заявить, что у нее забрали сумки. Мне, видимо, совсем в жизни нечем было заняться, чтобы додуматься до такого. Однако я понял, что с фантазией у моей бывшей жены все в порядке.
Но самое плохое в этой ситуации то, что я не знаю, с кем сейчас дети. Няню детей, которая была с ними с рождения, Кристина уволила, как только уехала в ОАЭ, чтобы полностью оборвать связь детей со мной и нашими родственниками. Она фактически вырвала детей из привычного им круга общения, замкнув их только на себе (за исключением, разве что, иностранной няни-тайки и временами навещающих детей родителей Кристины). Мои же родители не видели внуков уже почти три года.
— Хотелось бы также узнать, в какой профессиональной сфере вы работаете.
— Мне часто задают этот вопрос, но поскольку некоторые из членов нашей семьи имеют непосредственное отношение к государственной власти, я всегда стараюсь подробно не освещать вопросы, связанные со своей деятельностью. Я уже давно, на протяжении многих лет, управляю различными бизнес-структурами в сфере строительства, финансовых инвестиций, социальных и инновационных проектов, результатом чего является возможность помогать людям, делать добрые дела и приносить пользу нашему государству и обществу, в том числе оказывать финансовую поддержку различным благотворительным фондам и организациям.
— А как складывается личная жизнь Кристины?
— Кристина сейчас активно устраивает свою личную жизнь, она постоянно в разъездах со своим новым бойфрендом. Совершенно очевидно, что ей не до детей. При этом, мне точно известно, дети большую часть времени предоставлены сами себе, ими почти никто не занимается. Мне очень трудно комментировать подобное поведение Кристины как матери, я этого не могу понять.
Также мне сложно принять тот факт, что этот Новый год мои дети встречали не с родным отцом, мы даже не увиделись с ними, я не смог подарить им подарки. Не понимаю, какое надо иметь сердце, чтобы так поступить.
— В России есть условия для осуществления вашего мирного сосуществования с Кристиной? Имеется место, где можно было бы ей жить вместе с вашими общими детьми? Вы каким-то образом готовились принять детей, организовать здесь их быт?
— У нас есть общая квартира в Москве, в которой все обустроено для проживания детей со мной или с Кристиной. Я всегда стремился к созданию всех необходимых и комфортных условий для них.
Старший сын, Владимир, должен был пойти в школу в Москве, я оформил для этого все документы. Но в результате действий Кристины ребенок вынужден ходить в школу в Дубае. Таким образом, Кристина лишила его возможности получать образование в родной стране и возможности находиться в кругу своих родных и близких в России.
— Может быть, Кристина вам не доверяет и опасается возвращения в Москву?
— Ей нечего опасаться. На протяжении всего этого времени я никогда не оставлял попыток мирно договориться с Кристиной, найти компромисс в вопросах воспитания детей.
Наши адвокаты не один раз обсуждали варианты мирового соглашения. Единственное, на чем я настаивал и буду настаивать, чтобы дети жили в России. С мамой или с папой, но в России. Они родились в России, это их родина, здесь живут их близкие родственники. И Кристина не может самостоятельно, за всех, а самое главное, за детей, решать, где им жить, с кем общаться, где получать образование и т.д.
Мы пробовали договариваться о совместной опеке и проживании детей на две страны (пока они учатся в начальной школе). Но все безуспешно. Кристина преследует исключительно свой интерес и изначально ставит нереальные условия и постоянно меня шантажирует. Интересы детей в данном случае не учитываются, и в этом вся Кристина.
— И все-таки, что сейчас главное для вас в воспитании ваших детей?
— Еще раз хочу повторить: многие супружеские пары распадаются, это жизнь, но остаются близкими людьми, так как в браке родились дети и есть общая мотивация воспитывать своих детей достойными гражданами, психологически здоровыми людьми и в перспективе хорошими родителями. Очень важно, чтобы дети, наши сыновья, чувствовали себя любимыми, понимали, что и мама, и папа, и бабушки, и дедушки их любят.
Это необходимо для самоидентификации. Дети должны понимать, кто их родители, какие они люди, что унаследовали от своих дедов, чтить и помнить своих предков. Для этого мы должны быть рядом. Вместе познавать мир, определять будущее. Учиться смотреть на мир с позиции сильного, справедливого, благородного, любящего и верующего человека. Для мальчиков это особенно должно быть в приоритете.
— Как вы сейчас видите ваше дальнейшее сосуществование с бывшей супругой с учетом соблюдения интересов детей?
— Еще раз повторюсь, я готов договориться с Кристиной о совместном воспитании наших сыновей. Я никогда не забывал, что она их мать. Но дети нуждаются не только в матери, но и в отце тоже. Если Кристине нравится ее образ жизни, она может продолжать вести его и дальше как в России, так и в любой другой стране мира. Она даже может остаться жить в Дубае, продолжать фотографировать свои сумки, туфли, ноги, руки, другие части тела. Ездить на Кипр и в Монако, если бюджет ей позволяет. Никто этому не препятствует. Но дети должны жить у себя дома, в России, в своей семье, среди родных людей, которые их любят, общаться со своими сверстниками, учиться в русской школе, а не быть брошенными в чужой стране на попечение посторонних людей, пока их мама устраивает свою личную жизнь.
С июня 2024 года мы не муж и жена, я больше не вправе говорить Кристине, что хорошо, а что плохо. Я несу ответственность только за жизнь, здоровье и воспитание своих детей. И я буду стараться сделать для этого все возможное.