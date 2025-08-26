В школах Челябинской области обществознание заменят на новый предмет

В школах Челябинской области вместо обществознания будут преподавать краеведение. Курс рассчитан на 5−7 класс. Учебник по предмету презентовали на конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».
Новый курс называется «История родного края», сообщил журналистам доцент кафедры истории России Челябинского госуниверситета Вячеслав Кузнецов.
В пятом классе уроки по новому предмету будут идти один раз в неделю. В шестом и седьмом классе — один раз в две недели.
Над составлением учебника работали тридцать человек. Над редакцией — шесть докторов наук. В данный момент учебник находится в печати. В ближайшее время он начнёт поступать в школы региона.