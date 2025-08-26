Врач назвала продукты, которые навредят здоровой улыбке

Хрустящие и твердые продукты, такие как сухарики и чипсы, представляют опасность для зубной эмали. Употребляя фастфуд, она может стереться, а слизистая оболочка полости рта — травмироваться. Об этом NEWS.ru рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.
— Если вы хотите иметь здоровую и красивую улыбку, то стоит отказаться от грубой пищи. Также навредить вашим зубам могут сладкие продукты с высокой кислотностью, — прокомментировала специалист.
Но есть и еда, которая наоборот, может пойти на пользу вашей полости рта. Это продукты, в составе которых есть кальций, фосфор, витамины D и C. Они положительно влияют на здоровье десен.
