Врач назвала продукты, которые навредят здоровой улыбке

Диетолог Мизинова: сухарики и чипсы могут повредить зубную эмаль.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Хрустящие и твердые продукты, такие как сухарики и чипсы, представляют опасность для зубной эмали. Употребляя фастфуд, она может стереться, а слизистая оболочка полости рта — травмироваться. Об этом NEWS.ru рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

— Если вы хотите иметь здоровую и красивую улыбку, то стоит отказаться от грубой пищи. Также навредить вашим зубам могут сладкие продукты с высокой кислотностью, — прокомментировала специалист.

Но есть и еда, которая наоборот, может пойти на пользу вашей полости рта. Это продукты, в составе которых есть кальций, фосфор, витамины D и C. Они положительно влияют на здоровье десен.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что изжога после употребления шашлыка чаще раза в неделю может вызвать рак.