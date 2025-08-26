Бежавший в лес террорист «Крокуса» залез от полиции на дерево и не хотел слезать

Опрошенный в суде в качестве свидетеля сотрудник правоохранительных органов рассказал, что один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» убежал в лес, а после погони его снимали с дерева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.