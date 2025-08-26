Бежавший в лес террорист «Крокуса» залез от полиции на дерево и не хотел слезать

Опрошенный в суде в качестве свидетеля сотрудник правоохранительных органов рассказал, что один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» убежал в лес, а после погони его снимали с дерева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.
Как сообщается, сбежавший в лес террорист залез на дерево и не хотел с него слезать. В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось пилить дерево.
Сотрудники правоохранительных органов, выступавшие в суде, уточнили, что в ходе погони за исполнителями теракта автомобиль преступников выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. После этого четверо террористов побежали в разные стороны по направлению к лесу.
Ранее суд опросил потерпевшего по делу о теракте в «Крокусе», который во время атаки на концертный зал обезвредил одного из исполнителей теракта. Одной рукой мужчина ухватился за автомат террориста и направил его в пол, а другой начал бить нападавшего по голове.