Сильный ветер снес шифер с шести зданий под Ляховичами

По его словам, в частном доме, расположенном в деревне Большая Лотва, сильный ветер сорвал пять листов шифера. Кроме того, в сельхозорганизациях Ляховичского района ветер повредил пять строений сельскохозяйственного назначения, а также навес для хранения сельскохозяйственной техники.