Сильный ветер снес шифер с шести зданий под Ляховичами. Подробности изданию «Ляхавiцкi веснiк» озвучил начальник РОЧС Юрий Буйкевич.
По его словам, в частном доме, расположенном в деревне Большая Лотва, сильный ветер сорвал пять листов шифера. Кроме того, в сельхозорганизациях Ляховичского района ветер повредил пять строений сельскохозяйственного назначения, а также навес для хранения сельскохозяйственной техники.
Буйкевич добавил, что сильный ветер сорвал листы шифера на овцеферме «Жеребковичи» в Конюхах, на телятниках ОАО «Нача» в Зубелевичах, а также в СПК «Ляховичский» в деревне Мыслобож.