Сильный ветер снес шифер с шести зданий под Ляховичами

Сильный ветер снес листы шифера на жилом доме и повредил пять сельхозпостроек в Ляховичском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сильный ветер снес шифер с шести зданий под Ляховичами. Подробности изданию «Ляхавiцкi веснiк» озвучил начальник РОЧС Юрий Буйкевич.

По его словам, в частном доме, расположенном в деревне Большая Лотва, сильный ветер сорвал пять листов шифера. Кроме того, в сельхозорганизациях Ляховичского района ветер повредил пять строений сельскохозяйственного назначения, а также навес для хранения сельскохозяйственной техники.

Буйкевич добавил, что сильный ветер сорвал листы шифера на овцеферме «Жеребковичи» в Конюхах, на телятниках ОАО «Нача» в Зубелевичах, а также в СПК «Ляховичский» в деревне Мыслобож.