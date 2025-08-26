Врачи назвали точный вес: какой рюкзак спасет осанку школьника и предотвратит сколиоз

Рюкзак должен быть удобным в первую очередь для школьника, заявил врач.
Заведующий отделением травматологии Александр Саутенко, предупредил родителей об опасности перегрузки школьных рюкзаков для детского здоровья. Снаряженный рюкзак не должен превышать 10% от массы тела ребенка, иначе это может привести к серьезным проблемам с опорно-двигательным аппаратом.
«Перегрузка приводит к смещению центра тяжести, ребенок начинает компенсаторно напрягать мышцы и сутулиться. Это путь к хронической боли и проблемам с осанкой» — пояснил врач в разговоре с RT.
При выборе школьного рюкзака специалисты советуют учитывать возрастные особенности ребенка. Для младших школьников оптимальны модели с жестким каркасом и ортопедической спинкой, они обеспечивают равномерное распределение нагрузки и поддерживают правильное положение позвоночника. Подросткам, чей опорно-двигательный аппарат уже достаточно сформирован, могут подойти и более мягкие модели. Критически важно правильно отрегулировать лямки: рюкзак должен плотно прилегать к спине, не смещаться при движении и не свисать ниже линии поясницы.
Для предотвращения перегруза рюкзака врач рекомендует практические решения. Электронные версии учебников позволяют значительно снизить вес ежедневной носки, а договоренность о втором комплекте учебников, один для занятий в школе, другой для домашних заданий. Полностью исключает необходимость переносить книги туда-обратно. Также важно регулярно проверять содержимое рюкзака и убирать из него лишние предметы, которые дети часто носят с собой без необходимости.
