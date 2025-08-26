Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нейросети составили список из 10 книг, которые стоит прочитать каждому хотя бы раз

Для получения устойчивого результата эксперты несколько раз повторяли запрос.

Для получения устойчивого результата эксперты несколько раз повторяли запрос. В итоговую подборку вошли как научные труды, так и художественная литература разных эпох, сообщает «КоммерсантЪ».

Список открывает «Космос» Карла Сагана, помогающий понять Вселенную. Также в него вошли «Азбука системного мышления» Донеллы Медоуз, «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана и «Шестое вымирание» Элизабет Колберт.

Философскую линию представляют «Размышления» Марка Аврелия и «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского.

Художественные произведения включают «Франкенштейн» Мэри Шелли, «1984» Джорджа Оруэлла, «Свою комнату» Вирджинии Вулф и «Распад» Чинуа Ачебе. Эти книги объединяет то, что они формируют мировоззрение, помогая глубже понимать общество и самого себя, затрагивая ключевые темы от космоса и экологии до философии и прав человека.

Читайте материал «В Европе считают, что удары ВСУ по нефтепроводу “Дружба” равнозначны нападению на Венгрию и Словакию».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.