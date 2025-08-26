Нейросети составили список из 10 книг, которые стоит прочитать каждому хотя бы раз

Для получения устойчивого результата эксперты несколько раз повторяли запрос. В итоговую подборку вошли как научные труды, так и художественная литература разных эпох, сообщает «КоммерсантЪ».
Список открывает «Космос» Карла Сагана, помогающий понять Вселенную. Также в него вошли «Азбука системного мышления» Донеллы Медоуз, «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана и «Шестое вымирание» Элизабет Колберт.
Философскую линию представляют «Размышления» Марка Аврелия и «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского.
Художественные произведения включают «Франкенштейн» Мэри Шелли, «1984» Джорджа Оруэлла, «Свою комнату» Вирджинии Вулф и «Распад» Чинуа Ачебе. Эти книги объединяет то, что они формируют мировоззрение, помогая глубже понимать общество и самого себя, затрагивая ключевые темы от космоса и экологии до философии и прав человека.
