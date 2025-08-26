Нейросети составили список из 10 книг, которые стоит прочитать каждому хотя бы раз

Художественные произведения включают «Франкенштейн» Мэри Шелли, «1984» Джорджа Оруэлла, «Свою комнату» Вирджинии Вулф и «Распад» Чинуа Ачебе. Эти книги объединяет то, что они формируют мировоззрение, помогая глубже понимать общество и самого себя, затрагивая ключевые темы от космоса и экологии до философии и прав человека.