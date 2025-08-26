Подготовку школ к новому учебному году обсудили в мэрии Воронежа

В городской администрации Воронежа под председательством мэра Сергея Петрина 25 августа состоялось еженедельное планерное заседание. На нем обсудили ситуацию с безнадзорными животными и готовность образовательных учреждений к новому учебному году.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ.
С подробным докладом о работе с безнадзорными животными выступила вице-мэр Людмила Бородина. Она сообщила, что с октября прошлого года вся деятельность по отлову и стерилизации (ОСВВ) в городе централизована и осуществляется исключительно муниципальным приютом, где есть полностью оснащенный ветеринарный объект.
Главным результатом работы приюта за месяцы его существования стала положительная динамика. По словам Бородиной, если ранее на улицах города насчитывалось около 4−4,5 тысяч безнадзорных животных, то сегодня их численность не превышает 3 тысяч.
Для оперативного реагирования на инциденты нападения бродячих собак на людей была внедрена усовершенствованная система обратной связи с горожанами. Введены должности диспетчера, обрабатывающего поступающие сигналы, и специалиста по анализу заявок, который ежедневно организует работу отловщиков.
Несмотря на прогресс, полностью исключить случаи нападений пока не удается. Для дальнейшего повышения эффективности работы обозначена необходимость расширения инфраструктуры приюта — увеличения земельного участка и строительства дополнительных вольеров. Это требуется, в частности, для перемещения животных от подрядчиков из Коминтерновского и Железнодорожного районов. А в муниципальном приюте сейчас ощущается нехватка мест.
Мэр Сергей Петрин дал поручение профильным управлениям проработать вопрос доформирования дополнительных земельных участков под нужды приюта, подчеркнув актуальность задачи.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ШКОЛАХ.
Вторым крупным блоком на заседании стал вопрос готовности образовательных учреждений Воронежа к 1 сентября. С докладом выступила заместитель руководителя управления образования и молодежной политики Ирина Лырьщикова.
Она подробно рассказала о ходе капитального ремонта в трех школах, который проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и регионального проекта «Все лучшее детям» за счет федерального финансирования.
УВК имени Андрея Киселева: основные ремонтные работы завершены. Идут финальная окраска помещений, монтаж пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Образовательный процесс начнется в срок.
Школа № 90: ремонт кровли и фасада выполнен на 80%. Полностью заменены окна и двери, проведены электромонтажные и сантехнические работы, продолжается отделка.
Школа № 57: готовность пристройки оценивается в 80%. В процессе работ было выявлено аварийное состояние перекрытий, что потребовало дополнительных обследований и проектных решений. Работы будут завершены после устранения аварийной ситуации.
Для всех трех учреждений уже закуплено новое оборудование: мебель для учебных классов и пищеблоков, шкафы для пособий
Помимо этого, в рамках областной программы на капремонт школ № 20, 36, 79 и детского сада № 60 выделено 132,5 млн рублей. Значительные средства также направили из муниципального бюджета. Более 160 млн рублей было выделено на текущие ремонтные работы: опрессовку систем отопления, ремонт кровель, замену окон и инженерных коммуникаций. Кроме того, около 144 млн рублей направлено на благоустройство территорий детских садов и школ: асфальтирование, укладку плитки, ремонт ограждений и установку уличного оборудования.