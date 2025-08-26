Подготовку школ к новому учебному году обсудили в мэрии Воронежа

Помимо этого, в рамках областной программы на капремонт школ № 20, 36, 79 и детского сада № 60 выделено 132,5 млн рублей. Значительные средства также направили из муниципального бюджета. Более 160 млн рублей было выделено на текущие ремонтные работы: опрессовку систем отопления, ремонт кровель, замену окон и инженерных коммуникаций. Кроме того, около 144 млн рублей направлено на благоустройство территорий детских садов и школ: асфальтирование, укладку плитки, ремонт ограждений и установку уличного оборудования.