Велосипедисты из Казани доехали до Стамбула

Велопутешественники из Казани Валерий Сморчков и Александр Локалов успешно проехали до Стамбула. На это у них ушло 52 дня.
За полтора месяца велосипедисты преодолели путь длиной 4 242 километра. Маршрут проходил по части Великого шелкового пути. Путешествие завершилось 24 августа у известной Святой Софии в Стамбуле, где велосипедисты исследовали встречные населенные пункты.
Отметим, за время путешествия велосипедисты посетили 44 города. Экспедиция преследовала две цели: спортивную и образовательную.