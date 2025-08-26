Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велосипедисты из Казани доехали до Стамбула

В пути они пробыли 52 дня.

Источник: Reuters

Велопутешественники из Казани Валерий Сморчков и Александр Локалов успешно проехали до Стамбула. На это у них ушло 52 дня.

За полтора месяца велосипедисты преодолели путь длиной 4 242 километра. Маршрут проходил по части Великого шелкового пути. Путешествие завершилось 24 августа у известной Святой Софии в Стамбуле, где велосипедисты исследовали встречные населенные пункты.

Отметим, за время путешествия велосипедисты посетили 44 города. Экспедиция преследовала две цели: спортивную и образовательную.