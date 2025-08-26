На слушаниях по делу экс-замгубернатора Ростовской области пытались убрать улики

Напомним, по данным следствия, экс-министр якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Чиновника задержали в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя. Сейчас дело рассматривается по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).