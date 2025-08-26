Ричмонд
На слушаниях по делу экс-замгубернатора Ростовской области пытались убрать улики

Суд в Ростове отклонил ходатайство защитников экс-замгубернатора Виталия Кушнарева.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону отклонил ходатайство адвоката в рамках дела бывшего заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева, сообщает «Город N».

Сторона защиты требовала признать недействительными доказательства, представленные обвинением, а именно CD-диски с записями разговора подсудимого и руководителя компании «Т-Транс».

Адвокат заявил о «незаконности получения» CD-дисков, а также отметил «процессуальные нарушения в протоколах досмотра имущества». Прокурор с этим не согласился, уточнив, что материалы были получены законным путем. Кроме этого, фоноскопическая экспертиза подтвердила отсутствие следов монтажа.

Следующее заседание назначили на 8 сентября. Предварительно, сторона защиты планирует заявить еще одно ходатайство.

Ранее в суде допросили свидетелей по вопросам изъятия оружия обвиняемого и бухгалтерской отчетности при заключении госконтрактов, а также заслушали показания бывшего замглавы регионального минтранса Дмитрия Мамелко и троих представителей минтранса Ростовской области. В закрытом режиме опросили основного свидетеля по делу.

Напомним, по данным следствия, экс-министр якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Чиновника задержали в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя. Сейчас дело рассматривается по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

