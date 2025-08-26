Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернет в Петербурге и области работал с перебоями в период опасности БПЛА

В период угрозы атаки беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также некоторое время после него в регионах наблюдались сбои в работе интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Источник: Коммерсантъ

В 04:26 утра 26 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил в своем Telegram-канале об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. В 07:55 глава областной администрации сообщил о снятии опасности. В Петербурге, по данным «Радар. НФ», угроза БПЛА действовала с 06:18 до 07:56.

DownDetector фиксировал многочисленные сообщения о сбоях от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Северной столице пик пришелся на 08:30, в Ленобласти — на 08:15.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в небе над Ленобластью утром 26 августа сбили десять беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше