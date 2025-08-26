Интернет в Петербурге и области работал с перебоями в период опасности БПЛА

В 04:26 утра 26 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил в своем Telegram-канале об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. В 07:55 глава областной администрации сообщил о снятии опасности. В Петербурге, по данным «Радар. НФ», угроза БПЛА действовала с 06:18 до 07:56.
DownDetector фиксировал многочисленные сообщения о сбоях от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Северной столице пик пришелся на 08:30, в Ленобласти — на 08:15.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в небе над Ленобластью утром 26 августа сбили десять беспилотников.