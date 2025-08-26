Многодетным семьям из Новосибирска выплатят по 4 тысячи рублей на закупку учебников

Эти меры призваны облегчить финансовое бремя, лежащее на многодетных семьях, и создать благоприятные условия для воспитания и развития детей. Власти региона намерены и в дальнейшем совершенствовать систему социальной поддержки многодетных семей, чтобы каждая семья с детьми чувствовала себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне.