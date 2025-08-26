Многодетным семьям из Новосибирска выплатят по 4 тысячи рублей на закупку учебников

Эти деньги можно потратить на подготовку к новому учебному году, купить все самое необходимое.
Многодетным семьям в Новосибирской области единовременно выплатят на подготовку к новому учебному году по четыре тысячи рублей на каждого школьника. Поддержку получат более 40 тысяч семей, сообщила замминистра труда и соцразвития региона Татьяна Мальцева. Пишет ТАСС.
Помимо единовременной выплаты на подготовку к школе, многодетные семьи в Новосибирской области имеют право на ряд других льгот и мер социальной поддержки, включая ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, льготы на посещение культурных и спортивных мероприятий.
Эти меры призваны облегчить финансовое бремя, лежащее на многодетных семьях, и создать благоприятные условия для воспитания и развития детей. Власти региона намерены и в дальнейшем совершенствовать систему социальной поддержки многодетных семей, чтобы каждая семья с детьми чувствовала себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне.