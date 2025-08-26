Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетным семьям из Новосибирска выплатят по 4 тысячи рублей на закупку учебников

Эти деньги можно потратить на подготовку к новому учебному году, купить все самое необходимое.

Эти деньги можно потратить на подготовку к новому учебному году, купить все самое необходимое.

Многодетным семьям в Новосибирской области единовременно выплатят на подготовку к новому учебному году по четыре тысячи рублей на каждого школьника. Поддержку получат более 40 тысяч семей, сообщила замминистра труда и соцразвития региона Татьяна Мальцева. Пишет ТАСС.

Помимо единовременной выплаты на подготовку к школе, многодетные семьи в Новосибирской области имеют право на ряд других льгот и мер социальной поддержки, включая ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, льготы на посещение культурных и спортивных мероприятий.

Эти меры призваны облегчить финансовое бремя, лежащее на многодетных семьях, и создать благоприятные условия для воспитания и развития детей. Власти региона намерены и в дальнейшем совершенствовать систему социальной поддержки многодетных семей, чтобы каждая семья с детьми чувствовала себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне.