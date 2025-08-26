Поиски известной журналистки Ирины Самаховой завершили в Новосибирске

Тело исчезнувшей сибирячки нашли в лесном массиве в Речкуновке. Женщину искали с 16 июля.
Ирина Самахова, 69-летняя жительница, исчезла 16 июля. Она покинула свой дом в вечернее время и не вернулась обратно. Волонтеры «ЛизаАлерт» Новосибирской области сообщили трагическую весть: Ирина Самахова, пропавшая полтора месяца назад, найдена мертвой.
Тело известной журналистки было обнаружено в лесу в районе Речкуновки. Подробности смерти не раскрываются, чтобы не нарушать этические нормы.
Коллеги и друзья Ирины Самаховой выражают глубокую скорбь: «Об Ирине можно сказать много добрых слов, и оттого особенно больно, что она так рано ушла из жизни». Долгие годы она трудилась в издании «Наука в Сибири».
Напомним, что Ирина Самахова пропала 16 июля. По свидетельствам близких, она вышла из дома в поселке Новый и не вернулась. Женщина страдала от гипертонии.