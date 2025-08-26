В России разработали ИИ-судью для гонок дронов

«Уникальная облачная платформа записывает видео с камеры дрона и информацию с его бортовых датчиков. С помощью сложных математических алгоритмов она восстанавливает траекторию полета дрона, словно заново “прорисовывая” в цифровом пространстве каждый вираж и петлю. Затем разработка с помощью технологий ИИ “дробит” полет на отдельные элементы и классифицирует их, сравнивая с эталонными маневрами», — пояснили ТАСС в вузе.