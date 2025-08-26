В Иркутской области продлили программу капремонта домов до 2061 года

Правительство Иркутской области внесло важные правки в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно новому постановлению, которое 15 августа подписал председатель регионального правительства Константин Зайцев, срок действия этой программы был значительно увеличен.
Если раньше она была рассчитана только до 2052 года, то теперь ее продлили сразу на девять лет — до 2061 года. Это решение официально опубликовано на портале правовой информации региона, что означает его вступление в силу. Таким образом, план ремонтных работ, который действует с 2014 года, теперь будет реализовываться почти на десятилетие дольше, что позволит запланировать и провести ремонты в большем количестве домов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе объявлен режим ЧС. Решение приняли после того, как сильные ливни полностью размыли грунтовую дорогу между Курмой и Онгуреном.