В Иркутской области продлили программу капремонта домов до 2061 года

Если раньше она была рассчитана только до 2052 года, то теперь ее продлили сразу на девять лет — до 2061 года. Это решение официально опубликовано на портале правовой информации региона, что означает его вступление в силу. Таким образом, план ремонтных работ, который действует с 2014 года, теперь будет реализовываться почти на десятилетие дольше, что позволит запланировать и провести ремонты в большем количестве домов.