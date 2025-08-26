Грозы, град, короткие дожди: погода в Челябинской области 27 августа

В среду будет облачно с прояснением. Предстоящей ночью местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы. Завтра днем в большинстве районов пробарабанят короткие дожди, кое-где прозвучат грозы, не исключен и град.
Ветер восточный с переходом на западный, его скорость 3−8 м/с, днем порывы до 14 м/с, при грозах — до 15−18 м/с.
Температура воздуха 27 августа ночью плюс 10−15, в горах и низинах — до 7 градусов, днем на севере плюс 17−22, на юге — 25−30 градусов.
Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью преимущественно без осадков, плюс 12−14, завтра днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, плюс 20−22. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, днем порывы до 13 м/с.