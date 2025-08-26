Красноярск вошёл в топ-10 рейтинга «IQ городов»

В номинации «Крупнейшие города» Красноярск вошел в топ-10 по итогам 2024 года. По результатам рейтинга лидерами в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Черкушинский городской округ Пермского края. Подробный рейтинг с местами городов каждой категории будет опубликован дополнительно. В прошлом году Красноярск также вошел в десятку сильнейших среди крупнейших городов. Цифровизация городской среды становится важнейшим фактором устойчивого развития. Результаты рейтинга свидетельствуют о системной работе муниципалитетов и регионов по внедрению информационных технологий в интересах жителей, которые разрабатываются и развиваются в рамках нацпроекта «Экономика данных».