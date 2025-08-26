Глава СК России потребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов в Ростове

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании в Ростове-на-Дону дела, связанного с нарушением прав жильцов многоквартирного дома.
— Ранее ситуация освещалась в СМИ и ее ставили на контроль в федеральном Следственном комитете. Сейчас в деле разбираются донские следователи. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проведенной работе. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в Информационном центре СК России.
Напомним, ранее в СМИ заявили о нарушении прав жильцов дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону.
Предварительно, фасад здания 1960 года постройки разрушается, и из-за этого на стенах появились трещины, а подвальные помещения затапливаются. В июле 2024 года жильцы дома якобы провели за свой счет независимую экспертизу, которая подтвердила угрозу дальнейшего разрушения постройки. При этом на сегодняшний день дом все еще не признали аварийным, а обращения жильцов в компетентные органы не принесли результатов. Благоустроенное жилье или компенсационные выплаты людям также не предоставили.
