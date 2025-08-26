Ричмонд
На пляже в Феодосии работали опасные для жизни аттракционы

Прокуратура и инспекция Гостехнадзора проверили пять аттракционов на пляжах города.

Источник: Комсомольская правда

Очередная проверка, проведенная на этот раз на пляже в Феодосии, выявила аттракционы, представляющие угрозу жизни и безопасности, сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Крыма Алексей Игнатенко.

Прокуратура совместно с инспекцией Гостехнадзора провели проверку пяти аттракционов, установленных на пляжах. Выяснилось, что эти аттракционы не зарегистрированы в установленном порядке и не соответствуют требованиям безопасности.

Развлекательные объекты эксплуатировались без квалифицированных операторов и с множеством серьезных нарушений, которые создавали угрозу жизни и здоровью людей, в том числе и детей.

«По факту выявленных нарушений ведется межведомственная работа», — сообщил Игнатенко.

На прошлой неделе руководитель инспекции Гостехнадзора Крыма информировал о выявленных аттракционах в Алуште, которые также функционировали с нарушениями требований безопасности.