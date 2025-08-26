12 петербуржцев получат премию имени Александра Невского в 2025 году

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что с 2027 года в Северной столице появится новая премия — премия имени академика Константина Глинки. Ее будут вручать за достижения в области агробиотехнологий и обеспечения продовольственной безопасности. Ожидается, что это станет еще одним стимулом для представителей молодого поколения участвовать в научных проектах.