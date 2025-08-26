Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 петербуржцев получат премию имени Александра Невского в 2025 году

Каждый лауреат получит 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 августа, стало известно, что в 2025 году 12 петербуржцев получат премию имени Александра Невского, присуждаемую за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

— Основанием для выбора лауреатов является решение Комиссии по присуждению премии граждан Российской Федерации. Каждый из них получит 50 тысяч рублей, — уточнили в администрации города.

Существует шесть номинаций: «Благотворительность», «Единство и мужество», «Служение», «Созидание» и «Патриотизм». Саму премию учредили еще в 2018 году.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что с 2027 года в Северной столице появится новая премия — премия имени академика Константина Глинки. Ее будут вручать за достижения в области агробиотехнологий и обеспечения продовольственной безопасности. Ожидается, что это станет еще одним стимулом для представителей молодого поколения участвовать в научных проектах.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше