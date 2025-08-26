12 петербуржцев получат премию имени Александра Невского в 2025 году

Сегодня, 26 августа, стало известно, что в 2025 году 12 петербуржцев получат премию имени Александра Невского, присуждаемую за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.
— Основанием для выбора лауреатов является решение Комиссии по присуждению премии граждан Российской Федерации. Каждый из них получит 50 тысяч рублей, — уточнили в администрации города.
Существует шесть номинаций: «Благотворительность», «Единство и мужество», «Служение», «Созидание» и «Патриотизм». Саму премию учредили еще в 2018 году.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что с 2027 года в Северной столице появится новая премия — премия имени академика Константина Глинки. Ее будут вручать за достижения в области агробиотехнологий и обеспечения продовольственной безопасности. Ожидается, что это станет еще одним стимулом для представителей молодого поколения участвовать в научных проектах.