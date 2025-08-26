В Новосибирск арестовали обвиняемых в убийстве, совершённом в 2001 году

При определении меры пресечения суд учел, что Щептев О. Н. обвиняется в особо тяжком преступлении, которое предусматривает длительное тюремное заключение, фактически не проживал по месту регистрации, и его местонахождение было установлено в результате оперативно-розыскных мероприятий.