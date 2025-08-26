В Новосибирск арестовали обвиняемых в убийстве, совершённом в 2001 году

Подозреваемые могли убить жертву, а тело сжечь в печи.
Новосибирский областной Тогучинский районный суд санкционировал арест фигурантов дела об убийстве, произошедшем в 2001 году. Судебная инстанция рассмотрела ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя данной местности.
Уголовное преследование началось в 2001 году (в связи с таинственным исчезновением жителя города Тогучина).
Первоначально, 26 июня 2001 года, следователем прокуратуры Тогучинского района дело в отношении Олега Щептева и двух других подозреваемых было закрыто из-за недостаточности доказательств их причастности к преступлению.
Однако, спустя 24 года, это решение было аннулировано.
В ходе следственных действий выяснилось, что 31 октября 2000 года Щептев О. Н. вместе со своим товарищем совершили убийство потерпевшего, а затем сожгли его тело в печи.
Щептев частично признал свою вину в совершении данного преступления.
При определении меры пресечения суд учел, что Щептев О. Н. обвиняется в особо тяжком преступлении, которое предусматривает длительное тюремное заключение, фактически не проживал по месту регистрации, и его местонахождение было установлено в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Решением Тогучинского районного суда Новосибирской области от 21 августа 2025 года в отношении Щептева О. Н. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, действующая до 21 октября 2025 года.