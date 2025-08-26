На «Госуслугах» стартовал опрос на тему научного и промышленного туризма

Российский турист с каждым годом становится все требовательнее, а его интересы — разнообразнее. Многие привыкли к гастротуризму, экопутешествиям и другим направлениям отдыха, а для интересующихся наукой и технологиями стал развиваться научный и промышленный туризм.
Чтобы разнообразить такой вид путешествий, АНО «Национальные приоритеты» запустила опрос на «Госуслугах». Приняв в нем участие, жители страны помогут в разработке новых программ научного и промышленного туризма.
Развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом помогает национальный проект «Туризм и гостеприимство». Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.