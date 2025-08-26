Ричмонд
Авиасубсидии выделили только для некоторых категорий граждан

Губернатор сообщил об увеличении финансирования.

На перелеты в Калининградскую область выделены дополнительные авиасубсидии в размере 370 млн рублей. Однако воспользоваться субсидиями смогут только некоторые категории населения.

На начало 2025 года на калининградские направления было выделено 321,9 млн рублей. Благодаря активной работе Минтранса России и перераспределению средств в результате экономии по другим направлениям финансирование увеличено до 692,3 млн рублей.

сообщил Алексей Беспрозванных
губернатор

Субсидии действуют на перелеты в Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Москву, Мурманск и Санкт-Петербург. Этот механизм обеспечивает льготные условия перевозок для лиц до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов различных категорий, многодетных семей, а также жителей Калининградской области и студентов, обучающихся в регионе.

Так же, по информации губернатора, у Минтранса запросили еще 480 миллионов рублей на субсидирование авиаперелетов для калининградцев.