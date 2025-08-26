Авиасубсидии выделили только для некоторых категорий граждан

Субсидии действуют на перелеты в Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Москву, Мурманск и Санкт-Петербург. Этот механизм обеспечивает льготные условия перевозок для лиц до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов различных категорий, многодетных семей, а также жителей Калининградской области и студентов, обучающихся в регионе.