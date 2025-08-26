Ричмонд
«Тело нашел брат». В Мостовском районе рыбак утонул в Немане, которые протекает за его домом

СК: под Мостами рыбак утонул в Немане, который протекает за его домом.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитете сообщили, что в Мостовском районе рыбак утонул в Немане, которые протекает за его домом.

В ведомстве уточнили, что в понедельник, 25 августа, 53-летний мужчина пошел рыбачить на Неман. Река протекает прямо за его домом.

«Тело рыбака обнаружил брат, который приехал в гости», — рассказали в Следственном комитете.

По словам брата, родственник нередко совмещал рыбалку с распитием алкогольных напитков.

