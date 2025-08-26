До +32°С. Синоптики пообещали белорусам «долгожданные изменения» и «полноценное лето». Когда?

Что только не творила погода в Беларуси этим летом… И вот, после внезапного похолодания, снова грядёт потепление. Так, авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» заверили: «Осень заканчивается». Белгидромет подтвердил эти слова и пообещал кое-где в ближайшее время настоящие +28°С. Но и это не предел.