До +32°С. Синоптики пообещали белорусам «долгожданные изменения» и «полноценное лето». Когда?

Что только не творила погода в Беларуси этим летом… И вот, после внезапного похолодания, снова грядёт потепление. Так, авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» заверили: «Осень заканчивается». Белгидромет подтвердил эти слова и пообещал кое-где в ближайшее время настоящие +28°С. Но и это не предел.
«На сегодняшней синоптической карте от немецких метеорологов мы видим три активных барических образования над Европой. На северо-западе — экс-тропический ураган Erin, на северо-востоке — Severin, а южнее — антициклон Mareike. Сегодня мы последний день во власти второго образования», — отметили авторы «Метеовайба».
Что это значит? Что в среду, 27 августа, начнутся «долгожданные изменения». Так, по данным синоптиков, на Беларусь распространит своё влияние гребень антициклона Mareike, и погода начнёт улучшаться. Облачности станет меньше, а дожди будут идти лишь по ночам, и то — кратковременные. Местами возможен туман, ветер умеренный.
«С пятницы мы вновь погружаемся в полноценное лето. Днём — +25.. +31°С, лишь по северу Витебщины ожидается +19..+24°С. В субботу — +26.. +32°С. В воскресенье холодный фронт местами принесёт грозовые ливни, но похолодает не сильно. Днём — +22. .+27°С, по юго-востоку до +30°С», — добавили в «Метеовайбе».
А что говорят в Белгидромете?
Согласно прогнозу Белгидромета, 27 августа будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днём местами по востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до +4.. +11°С, а днём поднимется до +16.. +23°С.
В четверг днём, 28 августа, в юго-западные районы Беларуси начнут поступать «тёплые воздушные массы с Балканского полуострова». В тёмное время суток воздух прогреется лишь до +4.. +10°С (местами до +12°С), а днём температура составит от +18°С по северу до +28°С по юго-западу страны.