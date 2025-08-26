Перинатальный центр в Чебоксарах получил 106 единиц оборудования

Чебоксарский перинатальный центр, относящийся к городской клинической больнице № 1, в течение 2025 года уже получил 106 единиц современного оборудования по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики.
Так, например, в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных установили систему электроэнцефалографии (ЭЭГ) с видеомониторингом. Она необходима для комплексной оценки головного мозга малышей. А всего центр в этом году получит 169 единиц медоборудования.
«Система ЭЭГ с видеомониторингом позволяет нам увидеть, как мозг малыша работает и как это отражается на его состоянии — будь то спокойствие, возбуждение или даже первые признаки судорожной активности, что особенно важно при диагностике и лечении тяжелых неврологических расстройств», — поясняет заведующая отделением Анастасия Петрова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.