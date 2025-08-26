Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке определили победителя проекта «Мама-предприниматель»

Екатерина Мухина получила грант в размере 150 тысяч рублей и теперь будет защищать честь региона на федеральном уровне.

Региональный этап федеральной программы поддержки женского бизнеса «Мама-предприниматель» прошел на Камчатке при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его победителем стала мастер кожевенного ремесла Екатерина Мухина, сообщили в краевом центре «Мой бизнес».

Обучение по программе проходило с 18 по 22 августа. В нем участвовали 11 авторов наиболее перспективных бизнес-проектов. Всего же было подано 40 заявок. Публичная защита проектов состоялась 22 августа.

Уточним, что Екатерина Мухина — мама двоих детей. Она получила грант в размере 150 тысяч рублей. Теперь Екатерина представит Камчатский край на федеральном уровне, где поборется за награду в размере 1 миллиона рублей.

Женщина создает авторские изделия ручной работы из натуральной кожи с использованием техники художественного тиснения и росписи методом аэрографии. Она изготавливает картины, сумки, кошельки, ремни и обложки на документы, отражающие аутентичную региональную специфику.

«Программа “Мама-предприниматель” позволяет участницам не только приобрести важные компетенции, но и обрести веру в собственные возможности. Женщины делают меньше ошибок при запуске бизнеса, осваивают создание прочной предпринимательской модели и самое важное — эффективно балансируют между развитием своего дела и воспитанием детей. Такой опыт бесценен. В этом году победу одержала мастер кожевенного ремесла Екатерина Мухина. Хочу отметить, что сфера ее деятельности входит в перечень приоритетных отраслей экономики, который утвержден правительством России», — рассказала заместитель директора Камчатского центра поддержки предпринимательства Алина Чебураева.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше