На Камчатке определили победителя проекта «Мама-предприниматель»

«Программа “Мама-предприниматель” позволяет участницам не только приобрести важные компетенции, но и обрести веру в собственные возможности. Женщины делают меньше ошибок при запуске бизнеса, осваивают создание прочной предпринимательской модели и самое важное — эффективно балансируют между развитием своего дела и воспитанием детей. Такой опыт бесценен. В этом году победу одержала мастер кожевенного ремесла Екатерина Мухина. Хочу отметить, что сфера ее деятельности входит в перечень приоритетных отраслей экономики, который утвержден правительством России», — рассказала заместитель директора Камчатского центра поддержки предпринимательства Алина Чебураева.