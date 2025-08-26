На Камчатке определили победителя проекта «Мама-предприниматель»

Региональный этап федеральной программы поддержки женского бизнеса «Мама-предприниматель» прошел на Камчатке при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его победителем стала мастер кожевенного ремесла Екатерина Мухина, сообщили в краевом центре «Мой бизнес».
Обучение по программе проходило с 18 по 22 августа. В нем участвовали 11 авторов наиболее перспективных бизнес-проектов. Всего же было подано 40 заявок. Публичная защита проектов состоялась 22 августа.
Уточним, что Екатерина Мухина — мама двоих детей. Она получила грант в размере 150 тысяч рублей. Теперь Екатерина представит Камчатский край на федеральном уровне, где поборется за награду в размере 1 миллиона рублей.
Женщина создает авторские изделия ручной работы из натуральной кожи с использованием техники художественного тиснения и росписи методом аэрографии. Она изготавливает картины, сумки, кошельки, ремни и обложки на документы, отражающие аутентичную региональную специфику.
«Программа “Мама-предприниматель” позволяет участницам не только приобрести важные компетенции, но и обрести веру в собственные возможности. Женщины делают меньше ошибок при запуске бизнеса, осваивают создание прочной предпринимательской модели и самое важное — эффективно балансируют между развитием своего дела и воспитанием детей. Такой опыт бесценен. В этом году победу одержала мастер кожевенного ремесла Екатерина Мухина. Хочу отметить, что сфера ее деятельности входит в перечень приоритетных отраслей экономики, который утвержден правительством России», — рассказала заместитель директора Камчатского центра поддержки предпринимательства Алина Чебураева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.