В Ивановской области пройдет гастрономический фестиваль «Лук-Лучок»

Для гостей подготовят мастер-классы, гонки тракторов, вокальные и танцевальные выступления, а также ярмарку продуктов.

Источник: Национальные проекты России

Гастрономический фестиваль «Лук-Лучок» пройдет 30 августа в поселке Лух в Ивановской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте туризма региона.

Гости мероприятия смогут попробовать более десятка различных блюд из лука — от настоек до фирменных угощений от одного из именитых российских шеф-поваров. Также можно будет приобрести варенье, соленья, суп, пироги, котлеты, блины и конфитюр.

Кроме того, участников фестиваля ждет развлекательная программа. Так, на мероприятии пройдут гонки тракторов, различные мастер-классы, экскурсии по поселку, выступления вокальных и танцевальных коллективов. Узнать подробнее можно по ссылке.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.