Число трамваев в Новосибирске увеличат, а маршруты продлят

«Кроме того, рассматривается возможность увеличения числа вагонов, обслуживающих маршруты № 11 “ПКиО “Сосновый бор” — Золотая горка” и № 14 “Пл. им. Калинина — Сад Мичуринцев”. В настоящее время ведется разработка проекта нового трамвайного маршрута, соединяющего Сосновый бор, где активно ведется застройка новых жилых комплексов, и площадь им. Калинина. Предварительные испытания показали наличие спроса на данный маршрут, поэтому в перспективе планируется запустить три дополнительных вагона», — прокомментировал глава департамента транспорта города, Павел Ивахненко.