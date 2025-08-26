Число трамваев в Новосибирске увеличат, а маршруты продлят

Также восстановят трамвайный маршрут, пассажиропоток трамвайной системы правого берега увеличится на 20%.
В рамках программы расширения муниципального пассажирского транспорта на период с 2024 по 2028 годы намечено продолжение трамвайной линии вдоль Гусинобродского шоссе до автовокзального комплекса «Новосибирский автовокзал — Главный». Параллельно запланировано расширение трамвайного маршрута № 13 и увеличение числа курсирующих на нем вагонов.
«Кроме того, рассматривается возможность увеличения числа вагонов, обслуживающих маршруты № 11 “ПКиО “Сосновый бор” — Золотая горка” и № 14 “Пл. им. Калинина — Сад Мичуринцев”. В настоящее время ведется разработка проекта нового трамвайного маршрута, соединяющего Сосновый бор, где активно ведется застройка новых жилых комплексов, и площадь им. Калинина. Предварительные испытания показали наличие спроса на данный маршрут, поэтому в перспективе планируется запустить три дополнительных вагона», — прокомментировал глава департамента транспорта города, Павел Ивахненко.
Осуществление данных мероприятий позволит увеличить пассажиропоток правобережной трамвайной сети приблизительно на 20%.
«Потребность жителей города в обновлении транспортного парка очевидна, и важно, что мы обеспечиваем сбалансированное распределение ресурсов, пополняя не только маршрут № 13, но и восстанавливая необходимый баланс на других городских линиях», — отметил мэр Максим Кудрявцев.