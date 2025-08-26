Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрут нижегородского электробуса Э-6 продлят до Верхних Печер

С 1 сентября маршрут электробуса Э-6 в Нижнем Новгороде будет продлен до Верхних Печер, а количество подвижного состава на линии увеличится вдвое — с двух до четырех машин.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Теперь электробусы начнут движение от остановки «4-й Нагорный микрорайон» и будут курсировать по улице Бринского, Казанскому шоссе, улицам Лопатина, Верхне-Печерской, Композитора Касьянова и Академической. Обновлённый маршрут сохранит работу в часы пик.

Расписание с учетом изменений опубликуют на портале АСИП уже 29 августа. В ЦРСТ подчеркнули, что увеличение выпуска электробусов стало возможным благодаря возвращению водителей из отпусков, а также за счет приема новых сотрудников, которые приступят к работе с сентября 2025 года. Чтобы решить проблему нехватки кадров, в ГП НО «Нижегородэлектротранс» начали выплачивать «подъемные» в размере 150 тысяч рублей при трудоустройстве.

Кроме того, с 1 сентября на предприятии стартует обучение водителей категории D с последующим трудоустройством и получением дополнительной выплаты.

Напомним, что в июле Э-6 соединил ЖК «Цветы» и 4-й Нагорный микрорайон Нижнего Новгорода.