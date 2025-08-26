Маршрут нижегородского электробуса Э-6 продлят до Верхних Печер

Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.
Теперь электробусы начнут движение от остановки «4-й Нагорный микрорайон» и будут курсировать по улице Бринского, Казанскому шоссе, улицам Лопатина, Верхне-Печерской, Композитора Касьянова и Академической. Обновлённый маршрут сохранит работу в часы пик.
Расписание с учетом изменений опубликуют на портале АСИП уже 29 августа. В ЦРСТ подчеркнули, что увеличение выпуска электробусов стало возможным благодаря возвращению водителей из отпусков, а также за счет приема новых сотрудников, которые приступят к работе с сентября 2025 года. Чтобы решить проблему нехватки кадров, в ГП НО «Нижегородэлектротранс» начали выплачивать «подъемные» в размере 150 тысяч рублей при трудоустройстве.
Кроме того, с 1 сентября на предприятии стартует обучение водителей категории D с последующим трудоустройством и получением дополнительной выплаты.
Напомним, что в июле Э-6 соединил ЖК «Цветы» и 4-й Нагорный микрорайон Нижнего Новгорода.