Маршрут нижегородского электробуса Э-6 продлят до Верхних Печер

Расписание с учетом изменений опубликуют на портале АСИП уже 29 августа. В ЦРСТ подчеркнули, что увеличение выпуска электробусов стало возможным благодаря возвращению водителей из отпусков, а также за счет приема новых сотрудников, которые приступят к работе с сентября 2025 года. Чтобы решить проблему нехватки кадров, в ГП НО «Нижегородэлектротранс» начали выплачивать «подъемные» в размере 150 тысяч рублей при трудоустройстве.