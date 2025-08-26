Станет чище и экологичнее: в Узбекистане стартовали «Актуальные 10 дней»

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Узбекистане накануне стартовала акция «Актуальные 10 дней» по очистке окружающей среды от отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.
«С 25 августа по 5 сентября Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерство экологии Республики Каракалпакстан, Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики, а также региональные управления и городское управление экологии Ташкента проводят очередную акцию “Актуальные 10 дней”, — говорится в сообщении.
В этот период в республике очистят от отходов все общественные места: парки, скверы, улицы и другие территории. Особое внимание уделят повышению экологической культуры населения и пропаганде здорового образа особенно в молодежной среде.
Акции «Актуальные 10 дней» Минэкологии, его системные организации и территориальные подразделения проводят регулярно. Так в ходе мероприятий, прошедших с 25 декабря 2024 года по 5 января 2025-го, благоустроили свыше 800 260 общественных мест, а территорию республики очистили от 135 тыс. 200 тонн отходов, добавили в пресс-службе.