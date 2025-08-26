В Грозном отремонтировали поликлинику № 1

«К нашей поликлинике прикреплены около 22 тысяч жителей города. Почти 300 человек посещают ее ежедневно. Поэтому для нас было важно провести ремонтные работы без приостановки деятельности медучреждения. Мы очень рады, что нам это удалось. Уверен, что созданные условия обеспечат более комфортное пребывание пациентов и эффективную работу специалистов», — поделился главный врач учреждения Аюб Алиев.