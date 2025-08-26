В Грозном отремонтировали поликлинику № 1

Ремонт поликлиники № 1 в Грозном завершили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики.
В здании обновили кабинеты женской консультации, процедурную и палату дневного стационара, а также лабораторные помещения. Кроме того, специалисты заменили дверные блоки, напольное покрытие и мебель. Более того, рабочие модернизировали рентген-кабинет.
«К нашей поликлинике прикреплены около 22 тысяч жителей города. Почти 300 человек посещают ее ежедневно. Поэтому для нас было важно провести ремонтные работы без приостановки деятельности медучреждения. Мы очень рады, что нам это удалось. Уверен, что созданные условия обеспечат более комфортное пребывание пациентов и эффективную работу специалистов», — поделился главный врач учреждения Аюб Алиев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.