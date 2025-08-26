В Красноярском крае увеличат размеры региональных именных стипендий

Размеры региональных именных стипендий увеличат в Красноярском крае. Поощрение и поддержка подрастающего поколения в спорте, искусстве и культуре — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Например, одаренные школьники будут ежемесячно получать 5 тысяч рублей. Ранее эта сумма была почти в два раза меньше. А талантливым учащимся техникумов и колледжей будут платить 10 тысяч рублей. При это для выпускников предусмотрена стипендия в размере 20 тысяч рублей. Выдающиеся студенты вузов будут получать 15 тысяч рублей. А учащимся выпускных курсов начнут выплачивать 30 тысяч рублей.
Система именных стипендий для одаренных ребят существует в крае уже более 25 лет. Ежегодно такой вид поощрения получают 42 школьника, 32 учащихся техникумов и колледжей и 45 студентов. Все они являются победителями предметных олимпиад и просто талантливыми ребятами, которые проявили себя в творчестве, спорте и науке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.