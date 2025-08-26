В Красноярском крае увеличат размеры региональных именных стипендий

Например, одаренные школьники будут ежемесячно получать 5 тысяч рублей. Ранее эта сумма была почти в два раза меньше. А талантливым учащимся техникумов и колледжей будут платить 10 тысяч рублей. При это для выпускников предусмотрена стипендия в размере 20 тысяч рублей. Выдающиеся студенты вузов будут получать 15 тысяч рублей. А учащимся выпускных курсов начнут выплачивать 30 тысяч рублей.