В Иркутской области льготники могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября

Отделение Социального фонда России по Иркутской области напоминает, что у 240 тысяч федеральных льготников региона есть право выбора, как получать положенный им набор социальных услуг (НСУ). Его можно получать в натуральной форме или деньгами, и сделать свой выбор необходимо до 1 октября 2025 года. Как стало известно КП-Иркутск, сейчас около 109 тысяч жителей области используют натуральную форму — полностью или частично.
— Получать НСУ в натуральной форме выгоднее, чем денежную компенсацию, особенно при наличии заболеваний, требующих постоянного приема лекарств. Отмечу, что после того, как льготник сделал выбор в пользу одной формы получения набора соцуслуг, отказаться от нее или заменить в течение года уже нельзя, — пояснил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Набор социальных услуг включает в себя несколько важнейших компонентов: бесплатное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Общая стоимость всего этого набора в 2025 году составляет 1728 рублей в месяц. При этом отдельные части этой суммы распределяются так: 1331 рубль — на лекарства, 205 рублей — на санаторное лечение и 191 рубль — на проезд.
