В Иркутской области льготники могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября

Отделение Социального фонда России по Иркутской области напоминает, что у 240 тысяч федеральных льготников региона есть право выбора, как получать положенный им набор социальных услуг (НСУ). Его можно получать в натуральной форме или деньгами, и сделать свой выбор необходимо до 1 октября 2025 года. Как стало известно КП-Иркутск, сейчас около 109 тысяч жителей области используют натуральную форму — полностью или частично.