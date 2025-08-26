Красноярские знаменитости блеснули в шоу на ТНТ: силач Василий «Пельмень» устроил кулинарный баттл в Бангкоке, а Надежда Сысоева скрывалась от погони в подмосковном лесу

В «Большом куше» красноярскому тяжеловесу не повезло в необычном конкурсе — «черепашьих бегах», где его «подопечная» оказалась предпоследней. Однако в следующих испытаниях Камоцкий и его напарник Кирилл Сарычев взяли реванш: заняли второе место в сортировке шариков на скорость и в кулинарном баттле на тайском рынке. Силачам пришлось торговаться с местными продавцами, искать переводчиков и даже избегать ДТП с такси. В финале им удалось избавиться от «черной метки» и остаться в шоу.