Красноярские знаменитости блеснули в шоу на ТНТ: силач Василий «Пельмень» устроил кулинарный баттл в Бангкоке, а Надежда Сысоева скрывалась от погони в подмосковном лесу

Выходцы из Красноярского края стали героями новых выпусков популярных шоу на телеканале ТНТ.

Силач Василий Камоцкий, известный под псевдонимом «Пельмень», участвовал в реалити-шоу «Большой куш. Бангкок», а телеведущая Надежда Сысоева — в проекте «Погоня».

В «Большом куше» красноярскому тяжеловесу не повезло в необычном конкурсе — «черепашьих бегах», где его «подопечная» оказалась предпоследней. Однако в следующих испытаниях Камоцкий и его напарник Кирилл Сарычев взяли реванш: заняли второе место в сортировке шариков на скорость и в кулинарном баттле на тайском рынке. Силачам пришлось торговаться с местными продавцами, искать переводчиков и даже избегать ДТП с такси. В финале им удалось избавиться от «черной метки» и остаться в шоу.

В это же время Надежда Сысоева скрывалась от ловцов в подмосковной усадьбе Середниково в рамках шоу «Погоня». Неожиданностью для нее стало присутствие в проекте экс-бойфренда Александра Стоуна, но красноярка предпочла сосредоточиться на тактике выживания. Вместе с другой участницей она пряталась в лесном массиве, используя деревья и кусты как укрытие. Девушкам удалось продержаться 53 минуты и заработать солидную сумму, прежде чем ловцы выследили их.

Оба шоу продолжают выходить в эфир, а красноярские зрители активно поддерживают земляков в социальных сетях.