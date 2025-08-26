Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Романовка Саратовской области обновили общественную территорию

Там привели в порядок асфальт, установили лавочки, высадили саженцы лип и смонтировали ограждение.

Источник: Национальные проекты России

Общественную территорию в поселке Романовка в Саратовской области благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Обновленное пространство прилегает к комплексу зданий по улице Советской. Там специалисты привели в порядок асфальт, установили лавочки, высадили саженцы лип и смонтировали ограждение.

«За эту общественную территорию в прошлом году проголосовало наибольшее число жителей поселка. Отмечу, что жители региона активно пользуются возможностью выбирать парки и скверы, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок. Для этого они все активнее участвуют в ежегодном всероссийском голосовании за объекты благоустройства», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Мышев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.