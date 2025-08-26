В поселке Романовка Саратовской области обновили общественную территорию

«За эту общественную территорию в прошлом году проголосовало наибольшее число жителей поселка. Отмечу, что жители региона активно пользуются возможностью выбирать парки и скверы, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок. Для этого они все активнее участвуют в ежегодном всероссийском голосовании за объекты благоустройства», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Мышев.