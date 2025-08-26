В Купине Новосибирской области открыли модельную библиотеку

Новая модельная центральная библиотека «Аэропорт в городе К.» открылась в Купине в Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Подчеркивается, что пространство теперь поделено на несколько секций, которые имитируют помещения аэропорта и салон самолета. Например, в «зоне контроля» читатель может зарегистрироваться, взять или вернуть книги. А в «багажном отделении» разместили гардероб. Также есть «табло вылетов». Оно представлено в виде электронного каталога и афиши мероприятий. А в «зоне ожидания» можно спокойно почитать, поиграть в настольные игры или поработать за компьютером.
Также в библиотеке появились мини-кинозал, звуко- и фотостудии. Найти их можно в «зоне посадки». А мастер-классы, коворкинги и деловые чтения будут проходить в «салоне самолета». Предусмотрен в библиотеке и «зал ожидания бизнес-класса». Там можно воспользоваться планшетами, у которых есть доступ к электронным ресурсам и правовым базам данных.
«Открытие модельной библиотеки — это не просто новый культурный объект. Это показатель того, что культура и образование становятся доступнее каждому жителю региона. Город Купино уже не раз доказывал, что может быть примером для всей области: здесь модернизированы учреждения культуры, создан уникальный театр, реконструирована школа искусств. Благодаря поддержке федерального и регионального уровня мы видим, как даже в самых отдаленных районах области появляются такие современные и уникальные пространства. Я уверен, что эта библиотека станет точкой притяжения для жителей Купина и района», — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.