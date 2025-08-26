В Купине Новосибирской области открыли модельную библиотеку

«Открытие модельной библиотеки — это не просто новый культурный объект. Это показатель того, что культура и образование становятся доступнее каждому жителю региона. Город Купино уже не раз доказывал, что может быть примером для всей области: здесь модернизированы учреждения культуры, создан уникальный театр, реконструирована школа искусств. Благодаря поддержке федерального и регионального уровня мы видим, как даже в самых отдаленных районах области появляются такие современные и уникальные пространства. Я уверен, что эта библиотека станет точкой притяжения для жителей Купина и района», — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.