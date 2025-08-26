Разработан высокоэффективный метод борьбы с галлюцинациями нейросетей

Как отмечается в сообщении, одной из главных проблем в разработке ИИ-технологий на базе больших языковых моделей и других продвинутых форм нейросетей является то, что они способны генерировать правдоподобные, но при этом ложные ответы. Для обнаружения подобных «галлюцинаций» ученые разработали несколько методов, однако для работы большинства из них требуются существенные объемы качественных размеченных данных для обучения.